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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«صحة المنيا» تقدم الخدمات الطبية لـ 1917 حالة خلال قافلة طبية ببني حسن

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى بالمنيا

واصلت مديرية الصحة بالمنيا في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، حيث تجوب القوافل الطبية بجميع مراكز وقري المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها رئيس الجمهورية، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه قال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه تم تنفيذ فعاليات القافلة بقرية بني حسن الشروق التابعة لمركز أبو قرقاص، خلال يومي 27 و28 من مارس الجاري، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1917 حالة مترددة وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

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واوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، ان القافلة شملت لعديد من التخصصات، حيث تم الكشف الطبي على 401  حالة جراحة، 528 حالة أطفال، 356   باطنة،   97  نساء، 53 اسنان، 195 جلدية، 236  انف واذن،  51 تنظيم أسرة.

بالإضافة انه تم اجراء  125 حالة تحاليل مختلفة واجراء حالتي موجات صوتية،   و اجراء  5 حالات اشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ   114  مترددًا وتم خلع اسنان لـ 5 حالات بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 17 حالة لاستكمال العلاج  بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 146 متردد وتم استخدام  10  عيادات  متنقلة.
 

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