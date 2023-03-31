وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء بـ ذكرى انتصار العاشر من رمضان

بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وقال وزير التنمية المحلية : يطيب لى أن أغتنم هذه المناسبة وأن أتقدم لسيادتكم بأصدق وأرق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات ، بمناسبة حلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان والتي أعادت للشعب المصرى أرضه وعزته وكرامته والتي ستظل إنجازاً وطنياً وبطولياً ورمزاً للفخر والإعزاز لرجال القوات المسلحة المصرية البواسل والتي خاض فيها الجيش المصرى أكبر ملحمة انتصارات حربية وكتبوا أنصع الصفحات في التاريخ لتؤكد دائماً أن رجال قواتنا المسلحة هو الدرع الواقى لمصرنا الغالية .

وأضاف اللواء هشام آمنة : داعين المولى عز وجل أن يوفقكم في تحقيق مزيد من الإنجازات لرفعة وازدهار وتقدم مصرنا الحبيبة وأن يكلل بالنجاح مساعيكم الحميدة و مجهوداتكم المخلصة في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام .