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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تراجع مركزه مش مشكلة | إمام عاشور : الزمالك بطل الدوري

أمام عاشور وكهربا
أمام عاشور وكهربا

تحدث إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي ونجم الزمالك السابق عن خطوة الاحتراف وعلاقته بمحمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق والأهلي حاليا.

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إمام عاشور يضرب رامز جلال في نيفر إند.. فيديو


وقال عاشور في قناة إم بي سي مصر: "انتقلت إلى الدنمارك لأن عرض ميتلاند كان مقنعا واتفقت معه".

وعن حقيقة تناول لاعبي الزمالك للفسيخ قبل مواجهة أسوان في الدوري قال: "فعلنا ذلك ولكن بعد المباراة".

وبسؤاله عمن سيفوز بالدوري المصري قال: "الزمالك. ما المشكلة في تراجع مركزه فقد كنا أبطال الدوري لموسمين متتاليين".

أما عن علاقته بمحمود عبد المنعم "كهربا" نفى عاشور وجود أي مشاكل بينهما.

حل إمام عاشور، نجم نادي الزمالك، والمحترف في فريق ميتلاند الدنماركي، ضيفا على برنامج رامز جلال في برنامجه «رامز نيفر إند».

وسخر رامز جلال من ملابس إمام عاشور واصفاَ إياه أنه يشبه مطربي المهرجانات، متابعاَ: «شكله مش ناسي الزغلول بتاع معلول».

وانتابت أمام عاشور حالة من الرعب عقب تعرضه لمقلب المطعم الطائر ببرنامج رامز نيفر ايند.


وسخر رامز جلال خلال مقدمة برنامجه من إمام عاشور، قائلًا: نسي اللي عمله مع وليد سليمان بس الأهلي بيرد في الميدان، انت اللي بدأت وكما تدين تدان، معانا الديفيندر المشهور اللي هنلبسه الطرطور، وهنزله من فوق مكسور، معانا إمام عاشور.
 

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