منتخب رفع الأثقال الباراليمبي يحضر منافسات دوري قصار القامة

حرص منتخب رفع الأثقال الباراليمبي. على حضور منافسات الدورة المجمعة الثانية لدوري قصار القامة بمركز شباب الجزيرة .

يأتي ذلك في إطار وحدة الرياضات الباراليمبية وحالة التوحد التي تشهدها الرياضات الباراليمبية في الفترة الأخيرة.

وانطلقت منذ قليل منافسات الدورة المجمعة الثانية لدوري قصار القامة بحضور عماد رمضان امين صندوق اللجنة الباراليمبية ، وعلي شعبان رئيس لجنة كرة القدم للأقزام باللجنة البارالمبية. والعديد من المسؤولين عن الفرق المشاركة بالدوري .

وفور وصول منتخب رفع الأثقال الباراليمبي قامت الفرق المشاركة بالدورة المجمعة لدوري قصار القامة بعمل ممر شرفي لتحية ابطال رفع الأثقال.

وأقيمت الدورة المجمعة الأولى لدوري قصار القامة بالقاهرة قبل شهر رمضان المبارك وتقام اليوم الدورة المجمعة الثانية ، على أن تقام الدورة المجمعة الثالثة للدوري بالاسكندرية خلال الأسبوع الأول من شهر ابريل ، ليتبقى دورة مجمعة أخيرة ، بعدها يتم ترتيب فرق مجموعتي الدوري بحسب نتائجها ليتأهل الاول والثاني من كل مجموعة لنهائي الدوري حيث يلعب اول المجموعة الأولى مع ثاني الثانية واول المجموعة الثانية مع ثاني الأولى ، ثم يلعب الفائزان مباراة تحديد بطل الدوري .