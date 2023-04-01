عنقود الثريا والدب الأكبر.. ظواهر فلكية نادرة ستحدث خلال شهر أبريل

تشهد أيام شهر أبريل زيادة في طول الليالي تدريجياً للموجودين في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية ليبدأ موسم ليالي مراقبة النجوم، أما بالنسبة لنا في النصف الشمالي تبدأ ساعات النهار في الزيادة وتغرب الشمس متأخرة إضافة لذلك فان نجوم فصل الشتاء الأفضل والأكثر سطوعًا تتجه لمغادرة السماء المساء.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، يحيط بنجوم الجوزاء مجموعات نجمية أخرى تشمل نجوم الثور و وممسك الاعنه والتوأمان والكلب الأكبر والكلب الأصغر إضافة للنجم الأكثر سطوعًا في سماء الليل نجم الشعرى اليمانية والذي يشير إلى قلب الكلب الاكبر، وللتذكير بحلول نهاية أبريل سيكون معظم هذه النجوم الشتوي اللامعة تحت الأفق مع بداية الليل.

إضافة إلى هذه النجوم الرائعة يوجد كذلك ثلاثة كواكب مشاهدة بالعين المجردة وهي الزهرة وعطارد والمريخ والمعها هو كوكب الزهرة ولكن على الرغم من تألقه فإن سطحه خالي من الملامح فهو مغطى بالكامل بغلاف جوي شديد الكثافة وسام، وخلال النصف الأول من شهر أبريل سيقدم كوكب الزهرة عرضًا رائعًا مشاهد بالعين المجردة أثناء مروره بجانب الثريا أفضل وألمع عنقود نجمي مفتوح في السماء.

عنقود الثريا ونجوم الدب الأكبر

عنقود الثريا يبدو للعين المجردة من موقع مظلم مثل نجوم الدب الأكبر ومع بداية شهر أبريل سوف يلمع كوكب الزهرة بجوار الثريا بعد شفق المساء وسوف يقتربان تدريجيًا من بعضهما يوم بعد يوم وفي 10 و 11 و 12 أبريل سيكون كوكب الزهرة مقترناً بالثريا وستظهر في نفس مجال الرؤية من خلال مناظير أو تلسكوب صغير لذلك يجب عدت تفويت ذلك.

يصل كوكب عطارد استطالته العظمى الشرقية في 11 أبريل هذا يعني أنه أبعد ما يمكن من الشمس في سماء المساء. وهي فرصة لرصد أقرب كوكب إلى الشمس، وفي هذه الأثناء ، توجد الكوكبات النجمية الربيعية في النصف الشرقي بداية الليل، لكنها ليست براقة مثل نجوم الجوزاء وبقية نجوم الشتاء والتي تشمل كوكبة الأسد التي تضم النجم قلب الأسد متوسط اللمعان وإلى أسفل اليسار من هذا النجم يوجد مثلث صغير يشكل مؤخرة وذيل الأسد. عند استخدام المنظار أو تلسكوب صغير حاول رؤية ثلاثية الأسد من المجرات أسفل هذا المثلث مباشرة.

كذلك الكوكبة الصغيرة (الغراب) في الأفق الجنوب الشرقي، ونجوم الدب الأكبر اتي ترتفع أعلى وأعلى في الأفق الشمال الشرقي هذا الشهر، وبواسطة نجوم الدب الاكبر يمكن العثور على بولاريس أو الجدي نجم الشمال. فعند رسم وهمي خطًا من النجمين المراق إلى الدب المسميان المشيران ستصل إلى ذلك النجم في نهاية مقبض نجوم الدب الأصغر.

كذلك كوكبة نجوم قنطورس في الجنوب الشرقي والتي تضم أحد العناقيد النجمية الكروية القليلة التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة (أوميغا قنطورس) والذي يتكون من حوالي 10 ملايين نجم وهو يبدو وكأنه سحابة ضبابية صغيرة تشبه المذنبات.

اكتمال القمر في أبريل

ان القمر البدر لشهر رمضان سيكتمل في السادس من أبريل ولذلك لمدة ست ليالٍ تقريبًا قبل وبعد اكتمال القمر سيتسبب في إعاقة مشاهدة النجوم المسائية لأن ضوءه يطمس الأجرام الخافتة مثل المجرات والسديم السماء.

يعتبر النصف الثاني من شهر أبريل أفضل حيث ستكون السماء أكثر ظلمة في وقت مبكر من الليل. سيمر هلال شوال قرب عنقود الثريا وكوكب الزهرة في الأمسيات المبكرة من الحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين.

قمر التربيع الاول سيمر الخامس والعشرين من أبريل بالقرب من المريخ. ستنشط هذا الشهر شهب القيثاريات من 15 إلى 25 أبريل وهي زخة شهابية سنوية متوسطة ستبلغ ذروتها خلال الساعات قبل شروق الشمس يومي 22 و 23 أبريل ، ويمكن رؤيتها بشكل أفضل من منتصف الليل تقريبًا إلى الشفق الصباح في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

عند رصد شهب القيثاريات من موقع المظلم يمكن رؤية حوالي 20 شهاب في الساعة،والرائع هذا العام هو أن القمر لن يوثر على مراقبة هذه الزخة الشهابية.

لعل أبرز حدث هذا الشهر فسيكون كسوف هجين للشمس (مزيج من كسوف كلي و كسوف حلقي) في 29 رمضان الموافق 20 أبريل والذي يمكن رؤيته في جنوب المحيط الهندي بالإضافة إلى أجزاء من أستراليا وجنوب إندونيسيا لكنه غير مشاهد في الوطن العربي.