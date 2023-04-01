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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

من داخل سيارة.. حبس سيدة سرقت 650 ألف جنيه بمدينة نصر

حبس سيدة
حبس سيدة

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة 650 ألف جنيه من داخل سيارة بمدينة نصر.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ضبط رجال أمن القاهرة إحدى السيدات لقيامها بسرقة 650 ألف جنيه من داخل سيارة بمدينة نصر.

وتبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم قرر باكتشافه سرقة حقيبة بداخلها مبلغ 650 ألف جنيه من داخل السيارة خاصته حال ركنها أمام العقار محل سكنه تاركاً أبوابها غير مغلقة "سهوا"، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة إحدى السيدات "تعمل طرف المجنى عليه" ، تم إستهدافها وضبطها ، وبحوزتها حقيبة كبيرة بداخلها المبلغ.

وبمواجهتها، اعترفت بارتكابها الواقعة، وأضافت بأنها قامت بالإستيلاء على مفتاح السيارة وسرقة المبلغ المالى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس سيدة سرقة 650 ألف جنيه سرقة القاهرة مدينة نصر امن القاهرة

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