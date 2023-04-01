عملات محلية وأجنبية.. حبس شخص لإتجاره في النقد الأجنبي بالقاهرة

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال أمن القاهرة من ضبط أجنبي بالقاهرة لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وأكدت معلومات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى متخذاً من دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى أمكن ضبطه وعثر بحوزته على مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية".

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى حيث يقوم بتجميع العملات الأجنبية من المتعاملين معه والمحيطين به "من حاملى ذات جنسيته" ويقوم بإعادة بيعها بالعملة المحلية بسعر السوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.