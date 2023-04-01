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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أعمال تسول ومسح سيارات.. حبس شخصين استغلا طفلين بمدينة نصر

حبس
حبس

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات والاستيلاء على متحصلاتهم والتنمر بهم في مدينة نصر.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين لقيامهما باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة ومسح السيارات والاستيلاء على متحصلاتهم والتنمر بهم في مدينة نصر.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة ومسح السيارات والإستيلاء على متحصلاتهم والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية تحت تهديد السلاح الأبيض ، مُتخذان من دائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

تم إستهدافهما وضبطهما وبحوزهما سلاح أبيض ومبلغ مالى "حصيلة نشاطهما الإجرامى" وبصحبتهما عدد 3 من الأطفال ، وبسؤالهم أقروا بقيام المتهمان بإستغلالهما فى أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات والاستيلاء على متحصلاتهما والتنمر بهم كرهاً عنهم ، وبمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما الإجرامى .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.

حبس شخصين إستجداء المارة أعمال التسول التنمر مدينة نصر مسح السيارات

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