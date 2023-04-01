انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب حريق شقة بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، انتداب فريق من المعمل الجنائي التابع لوزارة الداخلية لمعاينة موقع حريق ألتهم شقة سكنية بشارع نبوى المهندس بمدينة نصر دون وقوع إصابات، لاخذ عينات من موقع الحريق لفحصها لتبين هل هناك شبهة جنائية وراء الحريق من عدمه.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق التهم شقة سكنية بشارع نبوى المهندس بمدينة نصر دون وقوع إصابات.

البداية عندما تلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل داخل شقة سكنية بالعمارة رقم ١١٥ شارع نبوى المهندس بمدينة نصر، وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء لمكان الحريق لوتمت السيطرة على الحريق دون وقوع اصابات.

وتم استدعاء شركة الغاز وتم فصل الغاز عن العقار لمنع حدوث كارثة، وتحرر محضر بالواقعة.