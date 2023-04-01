حبس تاجرى مخدرات لحيازتهما 2 كيلو حشيش بالقاهرة

قررت نيابة الشروق الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام قبل ترويجها على عملائه.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإررسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة السويس حال إستقلالهما سيارة أجرة بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام وهاتف محمول .

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.