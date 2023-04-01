عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فتح عليهم النار.. محاكم المتهم بقتل 7 من أسرته بالإسكندرية بعد قليل

محكمة
محكمة

تنظر الدائرة 34 بمحكمة جنايات الإسكندرية، بعد قليل، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل 7 من أسرته.

وكانت حددت محكمة استئناف الإسكندرية ،أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل 7 من أسرته بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب رئيس المحكمة ،الدائرة 34 وحدت  جلسة يوم  1 ابريل 2023 ، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم .

كان  المستشار حماده الصاوي النائبُ العامُّ أمر  بإحالةِ متهمٍ لمحكمةِ الجناياتِ؛ لاتهامِهِ بقتْلِ سبعةٍ من أفرادِ أسرتِهِ، هُم زوجتُهُ ووالدَاها وشقيقُها وثلاثةٌ مِن أبنائِه عمْدًا مع سبقِ الإصرارِ، والشروعِ في قتلِ ابنِهِ الرابعِ.

كانتِ النيابةُ العامةُ خلالَ أسبوعٍ من الواقعةِ قد انتهتْ في تحقيقاتِها لارتكابِ المتهمِ جريمتَهُ عن عمدٍ وبتخطيطٍ سابقٍ لها لأسبابِ حصلتْها النيابةُ العامةُ في الأوراقِ، وقدمتْهُ للمحاكمةِ بعدمَا اطمأنتْ لصحةِ ثبوتِ الواقعةِ وإسنادِها إليه، وقد أقامتِ الدليلَ قِبَله مِن إقرارِهِ بارتكابِهِ مادياتِ الواقعةِ، وأقوالِ ثلاثَةَ عشَرَ شاهدًا، وتقاريرِ الطبِّ الشرعيِّ الخاصَّةِ بتشريحِ جثامينَ المجنيِّ عليهم السبعَةِ، وتوقيعِ الكشفِ الطبيِّ على الطفلِ المجنيِّ عليه الثامنِ، وتقاريرِ الإدارةِ العامةِ لتحقيقِ الأدلةِ الجنائيةِ الخاصةِ بمعاينةِ مسرحِ الجريمةِ، وما به مِن آثارٍ، وفحصِ سلاحِ المتهمِ المضبوطِ، ومقارنتِهِ معَ الفوارغِ والمقاذيفِ المضبوطةِ، فضلًا عن فحصِ كاميراتِ المراقبةِ بمحيطِ مسرحِ الواقعةِ.

محكمة جنايات الإسكندرية محاكمة محاكمة المتهم بقتل 7 من أسرته محاكمة المتهم قتل الاسكندرية النيابة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو أرز واحد| إعلان عاجل من التموين بشأن صرف سلع شهر إبريل.. وهذه الأسعار الجديدة

40 درجة .. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

الدولار الآن مفاجأة.. سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد إجراء البنك المركزي الأخير

عكس التوقعات.. هبوط أسعار الذهب اليوم السبت 1 أبريل 2023

زيادة المعاشات 30%.. مفاجأة خلال ساعات بعد قرار السيسي

مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء اليوم السبت 1 أبريل 2023

تراجع مفاجيء.. هبوط أسعار الذهب اليوم السبت 1 أبريل 2023

بركات يكشف أبرز المرشحين لتدريب الزمالك

موضوعات متعلقة

800 ألف قطعة.. حبس تاجر ألعاب نارية بالساحل

13 شاهدا وكاميرات مراقبة تكشف شابًا خلص على أسرته بالإسكندرية

اتفحمت .. السيطرة على حريق هائل بشقة سكنية بمدينة نصر| صور

الإعدام للأشقاء الأربعة لقتلهم زوج أختهم في الجيزة

تجديد حبس صاحب مصنع لإنتاجه منشطات مجهولة المصدر بدار السلام

تجديد حبس 4 أشخاص سرقوا مبالغ مالية من مندوب شركة

رش خرطوش.. تفاصيل مثيرة في إطلاق شخص الرصاص على جاره بعين شمس

قرار جديد من جهات التحقيق.. تفاصيل طعن عاطل لصديقه بسلاح أبيض بالمرج

ترشيحاتنا

العراق يشهد أولى العواصف الرملية هذا العام.. شاهد

فيديو نادر.. فؤاد المهندس يقدم برنامج الكاميرا الخفية عام 1985

نفحات رمضانية ممزوجة بجمال نسيم البحر .. حكاية مسجد الميناء الكبير بالغردقة

فتح عليهم النار.. محاكم المتهم بقتل 7 من أسرته بالإسكندرية بعد قليل

الفئات المستفيدة وموعد الصرف| تفاصيل معاشات إبريل بالزيادة الجديدة

أخبار الفن : توفيق عبد الحميد يعلن موعد إعتزاله .. ويزو تكشف عن سر إنضامها لـ إكس لانس.. أسرار من حياة جومانا مراد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقفطان رمضان.. ابنة حسين فهمي تستعرض أناقتها

فى عيد ميلاد جومانا مراد.. وفاة ابنتها صدمة كبري.. وحكاية مجوهرات هند رستم

60 جنيهًا مرة واحدة| تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن والبيض اليوم

ويزو: محمد سعد سبب حماسي لـ "إكس لانس".. وهو مؤسس مدرسة الارتجال

فيديو

الحلقة 9 من مسلسلات رمضانI وفاة والدة أحمد العوضي.. طلاق طارق لطفي وعائشة بن أحمد

موعد انتهاء موجة الصقيع .. بيان مهم من الأرصاد الجوية

توقعات بطرح شهادات ادخارية بـ عائد 20% | فيديو

سر استبعاد مدرب الأهلي لنجم الفريق.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ