نيللي كريم: ممكن أعمل مشاهد حميمية .. بوسة هاني سلامة مش غلطة .. موافقة أعمل الجزء الثاني لفيلم غبي منه فيه

حلت الفنانة نيللي كريم ضيفة في "برنامج حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم عبرفضائية القاهرة والناس وتحدثت عن دورها في مسلسل عملة نادرة و عن الفنان هاني رمزي واحمد عيد و محمد ثروت وعن وفاه والدها و عن موقفها من المشاهد الحميمية وأهمية مسلسل فاتن أمل حربي.

موافقة على تمثيل الجزء الثاني من فيلم "غبي منه فيه"



علقت الفنانة نيللي كريم، على تحدث الفنان هاني رمزي عن أنها تريد تصوير جزء ثاني من فيلم "غبي منه فيه"، مؤكدة أنها تحب هذا الفيلم كثير جدًا، لكن تصوير جزء ثاني دائمًا لأي عمل يكون أصعب من الجزء الأولى.

وأوضحت نيللي كريم، خلال حوارها مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه دائمًا ما تتحدث مع النجم هاني رمزي، مضيفة: "بحبه على المستوى الشخصي والفني".

وتابعت نيللي كريم لو في ورق وفكرة جيدة لفيلم "غبي منه فيه" الجزء الثاني ستشارك فيه، منوهة بأن الفنان هاني رمزي كبير جدًا وشاركوا معا في الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية.

محمد ثروت بيموتني من الضحك.. وبفكر أعمل كوميدي مع كرارة



عبرت النجمة نيللي كريم، عن سعادتها من العمل مع الفنان محمد ثروت في مسلسل "فاتن أمل حربي"، قائلة: "كواليس المسلسل معه كانت كارثية، وبموت في محمد ثروت أكتر واحد بيضحكني".

وأشارت نيللي كريم، خلال حوارها مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الفنان الشاب أحمد مالك من الممكن أن يشارك في أعمال أكشن، وعصام عمر من الممكن أن يعمل أدوار أكشن، وحقق نجاح كبير في مسلسل "بالطو"، قائلة: "عصام عمر مكسر الدنيا في بالطو وهو فنان جميل جدًا".



وتابعت نيللي كريم أنها شاهدت مسلسل "الاختيار" والنجم أمير كرارة، متابعة: "اختار اشارك مع أمير كرارة في عمل، وبفكر أشارك مع أمير كرارة في فيلم كوميدي".

الصعيد به أساطير وقصص واتخضيت من دوري في "عملة نادرة"



علقت النجمة نيللي كريم، على كواليس تصوير مسلسل "عملة نادرة"، قائلة: "كواليس جميلة، وفكرة المسلسل كانت من خلال الكاتب مدحت العدل، واتخضيت من دور صعيدية في المسلسل".



وأضافت نيللي كريم، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن الأجواء الخاصة بالمسلسل والدخول في تصوير الدور كان يشجعها، حيث إن هذا الدور كان بالنسبة لها عالم أخر، مضيفة: "عالم الصعيد به قصص وأساطير ومناظر طبيعية، والمسلسل تم تصويره في الأقصر وأسوان".

وأشارت نيللي كريم، إلى أنها تعشق الفنانة يسرا، حيث إنها تمتلك كافة الصفات الجيدة وهي صاحبة القلب الطيب، مؤكدة أنها تحب دائمًا أن تشارك في أعمال فنية مع يسرا، كما أنها لا تنظر حول الدور أو العمل الفني والذي تعمل فيه بجانب يسرا.

ممكن أعمل مشاهد حميمية وبوسة هاني سلامة مش غلطة

علقت الفنانة نيللي كريم، على مدى إمكانية موافقتها على مشاهد حميمية، مؤكدة أنها من الممكن أن تشارك في مشهد حميمي، منوهة بأن مشاهد الرومانسية والتي بها إحساس كان يتم عرضها وكان يعجب بها الجمهور، لكن لم يتم تصوير مثل هذه المشاهد منذ فترة طويلة.



وأوضحت نيللي كريم، خلال حوارها مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه من الممكن أن يكون هناك مشاهد بها حميمية وإغراء بدون أن يكون بها فجاجة، متابعة: "من زمان مفيش بوسه في فيلم"، مشددة على أنه لو كان هناك مشاهد بها إغراء لكن العمل جيد سيرضى به المشاهد.



وتابعت نيللي كريم: "البوسة مع هاني سلامة مش غلطة والمسلسل نجح بشكل كبير جدًا"، كما أنه كان هناك عمل فني عن التحرش لم يكن به أي مشاهد للمس أو خادشه للحياء.

فاتن أمل حربي ناقش قضية وعدل قانون الأحوال الشخصية



أكدت النجمة نيللي كريم، أن مسلسل "فاتن أمل حربي" لم يعان من السطحية كما يتحدث البعض، لأن المسلسل كان يناقش قضية مهمة جدًا وهو مسلسل مهم في الحياة بشكل عام.



وأوضحت نيللي كريم، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذا المسلسل ساعد في تعديل قانون الأحوال الشخصية، منوهة بأن هذا المسلسل امتلك دراما جيدة، وبه خطوط درامية مختلفة.



وأشارت نيللي كريم إلى أن قضية المسلسل كانت مهمة جدًا وأساسية في المجتمع، وحققت نجاح وهو قانون الأحوال الشخصية.



حزن لافت في حديثها عن والدها الراحل



أكدت الفنانة نيللي كريم، أنها كانت تعرف بمرض والدها، إلا أنها لم تكن تعلم طبيعة المرض قبل وفاته، منوهة بأنها كانت قريبة من والدها جدًا في فترة مرضه في المستشفى.



وأوضحت نيللي كريم، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها كانت تذهب معه إلى المستشفى، متابعة: "مكانش حد متوقع أنه يتوفى ووفاته جاءت بطريقة غير متوقعة، ووالدتي لم تكن متخيلة".



وتابعت نيللي كريم: "فكرة الموت كان مفاجأة، ومحستش في وقتها إني هعاني من وفاة والدي"، إلا أني على مدار السنين عانيت من وفاة والدي، حيث إن وجوده كان سيكون جيد لي في تخطي الأزمات.

أحمد عيد فنان موهوب وملتزم



قالت الفنانة نيللي كريم إن، ما يقال عن الفنان أحمد عيد أنه صعب ومنعزل دائما غير حقيقي برغم أنها أول مرة تعمل مع أحمد عيد.

وتابعت نيللي كريم خلال لقائها في "برنامج حبر سري"، تقديم الإعلامية أسما إبراهيم"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، قائلة: "أحمد عيد فنان جميل ورائع وملتزم جدا وموهوب وعامل دور رائع ومفاجأة لكل الناس دور مسعود في عملة نادرة وانا بحبه جدا وبحب أفلامه واحمد عيد كواليسه حلوة اوي وشخصيته حلوة في الكواليس وجميلة ودايما بيكون موجود قبل ميعاده وهو فنان رائع جدا".