عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جثتين داخل إحدي قري مطاي شمال المنيا

جثه صورة أرشيفية
جثه صورة أرشيفية

عثر أهالي مركز مطاي شمال المنيا على جثة ربة منزل وطفله بداخل خزان صرف صحي باحد المنازل تم نقلهما للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

ضبط 28 مخالفة خلال حملات رقابية على مخابز أبو قرقاص في المنيا

مصرع شاب داخل منزله بطلق ناري في إحدى قرى المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة مطاي، تتضمن العثور علي جثة ربة منزل وطفله عمرها 4 سنوات، داخل خزان صرف منزلي، بإحدي القري التي تقع في غرب المركز.

مركز مطاي شمال المنيا

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري ورجال المباحث الجنائية، حيث تم انتشال جثتين الأولي لربة منزل تدعي "ن.ك" 33 عاما، والثانية لأبنتها طفلة عمرها 4 سنوات تدعي "س.ر" تقيمان داخل إحدي القري في غرب مركز مطاي، وتم إيداعهما بمشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

ورجحت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي وجود شبهة جنائية وراء الحادث، وتواصل جهات التحقيق إجراء التحريات لمعرفة تفاصيل الواقعة.

 

المنيا صرف صحي مركز مطاى اجهزة الامن انتشال جثتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو أرز واحد| إعلان عاجل من التموين بشأن صرف سلع شهر إبريل.. وهذه الأسعار الجديدة

40 درجة .. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

عكس التوقعات.. هبوط أسعار الذهب اليوم السبت 1 أبريل 2023

زيادة المعاشات 30%.. مفاجأة خلال ساعات بعد قرار السيسي

بركات يكشف أبرز المرشحين لتدريب الزمالك

250 جنيها| التموين تكشف مفاجأة عن سعر الذهب الفترة المقبلة.. وتؤكد: “ماحدش يتسرع ويشتري”

قرار عاجل من سلطنة عمان بحرمان الوافدين من العمل بهذه المهنة

تراجع مفاجيء.. هبوط أسعار الذهب اليوم السبت 1 أبريل 2023

موضوعات متعلقة

ضبط 28 مخالفة خلال حملات رقابية على مخابز أبو قرقاص في المنيا

ترشيحاتنا

وزع وجبات الافطار على الناس ومات.. وفاة طبيب شاب صائما بالشرقية

اليوم.. محكمة جنايات الإسكندرية تنظر أولى جلسات المتهم بقتل 7 من أفراد أسرته

بركات: هدوء كولر سينتقل للاعبي الأهلي أمام الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

سكرتير بني سويف يتابع إطفاء حريق بالغابة الشجرية بمنطقة بياض العرب الصناعية

تامر أمين : أمنع بناتي من لبس المايوهات ..هناك من يلعب بالقشرة الأرضية .. ويكشف قصته مع الراقصات

النواب يبحث عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي لترشيد الطاقة|تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اشرب كوب على الفطار لبشرة صحية.. فوائد ماء الليمون

يتخطى 400 ألف جنيه.. سعر صادم لحذاء ياسمين صبري

طريقة عمل التين المجفف فى رمضان

احذر | هرس الفول بهذه الطريقة يصيبك بـ السرطان

فيديو

الحلقة 9 من مسلسلات رمضانI وفاة والدة أحمد العوضي.. طلاق طارق لطفي وعائشة بن أحمد

موعد انتهاء موجة الصقيع .. بيان مهم من الأرصاد الجوية

توقعات بطرح شهادات ادخارية بـ عائد 20% | فيديو

سر استبعاد مدرب الأهلي لنجم الفريق.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ