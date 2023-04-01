العثور على جثتين داخل إحدي قري مطاي شمال المنيا

عثر أهالي مركز مطاي شمال المنيا على جثة ربة منزل وطفله بداخل خزان صرف صحي باحد المنازل تم نقلهما للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة مطاي، تتضمن العثور علي جثة ربة منزل وطفله عمرها 4 سنوات، داخل خزان صرف منزلي، بإحدي القري التي تقع في غرب المركز.

مركز مطاي شمال المنيا

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري ورجال المباحث الجنائية، حيث تم انتشال جثتين الأولي لربة منزل تدعي "ن.ك" 33 عاما، والثانية لأبنتها طفلة عمرها 4 سنوات تدعي "س.ر" تقيمان داخل إحدي القري في غرب مركز مطاي، وتم إيداعهما بمشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

ورجحت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي وجود شبهة جنائية وراء الحادث، وتواصل جهات التحقيق إجراء التحريات لمعرفة تفاصيل الواقعة.