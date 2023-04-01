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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رشيد الحلقة 10.. محمد ممدوح يهرب من السجن ووفاة أشرف عبد الغفور

أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور

اذيعت الحلقة العاشرة من مسلسل رشيد، والذي يقوم ببطولته كل الفنانه ريهام عبد الغفور ومحمد ممدوح ويعرض عبر مجموعة قنوات mbc مصر . 

وحملت الحلقة العاشرة العديد من الأحداث ومنها نجاح خطة فاروق “أشرف عبد الغفور”،فى الهروب من السجن برفقة رشيد “محمد ممدوح” ، إلا أن الأول قد توفي اثناء عملية الهروب . 

كما نجح رشيد “محمد ممدوح” فى الحصول على سبائك الذهب من منزل فاروق، وقام ببيعها وحولها الى أموال وبدأ فى خطته للانتقام . 

أما أسماء “ريهام عبد الغفور”، فقد قامت بتتبع سيف “حسن مالك”، وأكتشفت انه وراه سر خطير . 

رشيد الحلقة 9.. أشرف عبد الغفور يعترف لـ محمد ممدوح ويمنحه ثروته

رشيد الحلقة 8 .. محمد ممدوح ينجح في استعادة ابنه

قصة وأبطال مسلسل رشيد :

وتدور أحداث مسلسل رشيد حول محمد ممدوح الذي يتعرض لحادث مأساوي يقلب حياته رأساً على عقب ويؤدي إلى دخوله السجن.

ويشارك في بطولة المسلسل  كل من  ريهام عبد الغفور، ، محمد ممدوح تامر نبيل، خالد كمال وصلاح عبد الله ، نهلة سلامة ، كما تظهر في الاحداث كل من هالة صدقي وانتصار كضيفات شرف. 

ويعرض مسلسل رشيد علي مجموعة قنوات mbc مصر بالاضافة الي منصه شاهد . 

 

رشيد mbc مصر حسن مالك أشرف عبد الغفور ريهام عبد الغفور هالة صدقي محمد ممدوح الفنانة ريهام عبد الغفور منصة شاهد

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