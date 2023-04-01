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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استجابه لشكاوى المواطنين.. التصدي لسرقات ممتلكات الدولة والخاصة بالعريش

سرقات أبواب محولات
سرقات أبواب محولات الكهرباء بالعريش

طالب أهالي مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء،  بالتصدي للقائمين بسرقة أعمدة الإنارة وأغطية بالوعات صرف، وأبواب أكشاك كهرباء وتليفونات، وأسلاك كهرباء وكابلات تليفونات ومواتير مياه وذلك بوضع حل لكل من يسهل شراء المسروقات، باعتبارها سرقة أموال عامة وممتلكات مواطنين، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وقال محمد حجاج حزب التجمع بشمال سيناء، أن كيلو الحديد الخردة يباع  مابين 10 إلى 12 جنيه، وقد ساهم  ذلك في زيادة سرقات المال العام، والممتلكات الخاصة للمواطنين من جانب ضعاف النفوس، خاصة أنهم يجدون من يشتري هذه المسروقات لمن يتجولون في الشوارع بالعربات الكارو.

وأكد ان الجهات المعنية استجابت بعد تعدد الشكاوي من جانب المواطنين وأصحاب المزارع في كافة أحياء مدينة العريش،   لقيام مجهولين بسرقة المنازل وأبواب المنازل ومواتير المياه وبطاريات السيارات ومواسير الري ومشتملات المزارع .

 

اجتماع مع تجار الخردة:

 وفي هذا الصدد ..استجابت الجهات المعنية بالمحافظة  لشكاوى المواطنين.. التصدي لسرقات ممتلكات الدولة والمواطنين ..حيث تم عقد اجتماع مع تجار الخردة بعدم شراء اي ممتلكات خاصة بالدولة او حتي خاصة بالمواطنين.

وقد  بدأت الجهات المعنية بالتحرك فعلاً،  في محاوله لإيقاف السرقات، والقبض علي مرتكبيها،  وإيقاف عمليات التنسيق لأي تاجر خرده يتاجر بالمسروقات أو ينقلها خارج المحافظه، وذلك حفاظاً علي المال العام والخاص .

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