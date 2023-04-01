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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى عيد ميلاد جومانا مراد.. وفاة ابنتها صدمة كبري.. وحكاية مجوهرات هند رستم

جومانا مراد وابنتها
جومانا مراد وابنتها

تحتفل اليوم الفنانة جومانا مراد بعيد ميلاد ، حيث تعد واحدة من أبرز الفنانات السوريات اللاتي اشتهرن فى مصر . 

جومانا مراد حاصلة على ليسانس آداب إنجليزي من جامعة دمشق.

 كانت بداية جومانا مراد  الفنية كمذيعة في تلفزيون عجمان، ثم اتجهت إلى التمثيل بعد أن شجعها المخرج نجدت أنزور، لتقدم أول أدوارها الفنية عام 1998م من خلال مسلسل بقايا صور،ثم تلاها عدد من الاعمال  التلفزيونية والسينمائية في مصر وسوريا.

جومانا مراد

ومن أبرز أعمال جومانا مراد  السينمائية حياة أو موت، الشياطين، لحظات أنوثة، كباريه، شعبان الفارس، و الفرح ، رمح النار البواسل ، البحث عن صلاح الدين ، الخيط الأبيض ، الطارق ، الحب موتً، الشارد، قلب حبيبة،  هيك تجوزنا، باب الحارة شاهد إثبات مطلوب رجال.

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جومانا مراد المنتجة :


إلى جانب العمل بالتمثيل اتجهت  جومانا مراد إلى الإنتاج الفني، هي صاحبة شركة جومانا انترناشونال للإنتاج السينمائي والتليفزيوني والتوزيع التي قامت بإنتاج عدد من أعمالها الفنية منها الخيط الأبيض ، وانتقام الوردة، وهيك تجوزنا، كما إنها عضو في لجنة اتحاد صناعة السينما والتليفزيون في سوريا، وعضو بمجلس إدارة اتحاد المنتجين العرب التابع لجامعة الدول العربية.

جومانا مراد

وفاة أبنة جومانا مراد :

تعرضت جومانا الى أزمة شديدة ربما تكون الاصعب فى حياتها ، حيث كانت قد أنجبت تؤام بعد ولاده ابنها الاول ، الا انها بعد شهور من الولاده فقدت ابنتها . 

جومانا مراد وابنتها الراحلة 

جومانا مراد تلجأ للتلقيح الصناعي :

وكشفت بعدها جومانا مراد فى أحدي الحوارات التليفزيونية انها حاولت بعد ابنها الاول ان تنجب مرة ثانية ولكن الامر لم يحدث ، ولكنها لم تيأس وبالنهاية تم الإنجاب عن طريق التلقيح الصناعي.

جومانا مراد

جومانا مراد تشتري مجوهرات هند رستم : 

كشفت  الفنانة جومانا مراد إنها حصلت على عقدين من طراز فريد في مزاد علني يرجع ملكيتهما للفنانة الراحلة هند رستم.

وأضافت جومانا مراد، في تصريح تليفزيونية  أنها استطاعت الحصول على عقدين من طراز فريد كانا ملك الفنانة هند رستم بالإضافة إلي قطعة إضافية في مزاد علني بملغ مال كبير.

جومانا مراد سوريا جامعة الدول العربية الفنانة هند رستم الراحلة هند رستم

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