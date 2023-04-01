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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى هذ الحالة.. توفيق عبد الحميد يعلن عن مفاجأة: هعتزل وأتفرغ لحب الله

توفيق عبد الحميد
توفيق عبد الحميد

إعلن الفنان توفيق عبد الحميد عن إعتزاله الفن ، بعد تقديمه أحدي الاعمال المسرحية ، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

وقال توفيق عبد الحميد : علامة الأذن التيسير اذا شاء الله وتعافيت ساقوم بتقديم الحلاج على المسرح لانى على قناعة بأنه ظلم ظلما شديدا واعتزل واتفرغ لحب الله

 

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وكانت أخر اعمال الفنان توفيق عبد الحميد هو مسلسل يوتيرن وشارك فيه العديد من الفنانين على رأسهم ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، عبير صبري، كريم قاسم، عبير منير، أيمن القيسوني، صفاء الطوخي.

تدور أحداث مسلسل يوتيرن حول شخصية البطلة التي تتزوج بعدما كانت تعمل فى مجال الملاحة البحرية، ويستعرض مسلسل يوتيرن علاقتها بزوجها ووالدها وصديق طفولتها ، وتتصاعد الأحداث بشكل كبير بعد حدوث ازمة بينها وبين زوجها. 

الحالة الصحية لـ توفيق عبد الحميد : 

كشف الفنان توفيق عبد الحميد عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بانزلاق غضروفى وكتب عبر حسابه بفيسبوك: "بصراحة أنا مش هقدر اتصدى لمهنة التمثيل الشاقة الا اذا عملت عملية جراحية فى العمود الفقرى ونجحت وكل ما اتشجع الاقى اللى يخوفنى ربنا كريم يهدينى للصواب ". 

توفيق عبد الحميد نهى العمروسي ريهام حجاج محمد سعد عبير صبري صفاء الطوخى

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