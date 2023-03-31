عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إكس لانس الحلقة 9| محمد سعد يوافق على بيع شقته لأجل ويزو

محمد سعد
محمد سعد

اذيعت الحلقة التاسعة من مسلسل اكس لانس ، والذي يعرض بشكل حصري علي قناة المحور في مصر ، ويشهد عودة الفنان محمد سعد للدراما التليفزيونية. 

وشهدت الحلقة عدد من الأحداث ومنها قيام حناوي “ محمد سعد ” بتلقين زوج ابنته علقه ساخنة “ ابرام سمير ” بعدما ذهب له الورشة وطلب منه أن يقوم بترك شقته الي صاحب العقار مع الحصول علي مبلغ مالي كبير وهو ما اغضب الحناوي ، الا انه ليلي “ شيرين ” اقنعته بترك المنزل والبحث عن شقة اخري حتي تستفيد ابنته سمر “ ويزو ” من الاموال وهو ما وافق عليه الحناوي . 

اما كلبز “ أحمد فتحي ” فقد نجح في اقناع زوجته بان الطفل ايس نجله ، وقد حدث بينهم صلح وسمحت له بالعودة الي الشقه برفقة الطفل حتي تعود امه . 

فريق عمل مسلسل إكلا نس 

مسلسل إكس لانس  بطولة عدد كبير من الفنانين ابرزهم الفنان محمد سعد ، ويشاركه في البطولة الفنانة شيرين و ويزو “ نجمة مسرح مصر ” بالاضافة الي حسام داغر وإبرام سمير  وسارة درزاوي  واللذان يعدان من الفنانين الذين ظهروا ضمن مجموعة مسرح مصر ، بالاضافة الي أحمد فتحي وحسن عبد الفتاح وعمر متولي ومصطفي درويش وسامي مغاوري  والعمل من إخراج إبرام نشات ومن إنتاج ممدوح شاهين.

مسلسل إكس لانس  يشهد عودة لبطله محمد سعد الي الدراما التليفزيونية والمنافسة في الماراثون الرمضاني بعد إن غاب لمدة 9 سنوات كاملة منذ إن قدم مسلسل فيفا اطاطا عام 2013، وقدم من خلاله شخصيتي اطاطا التي تميز بها في فيلم عوكل بالإضافة إلي شخصية اللمبي الشهيرة.

 

محمد سعد يستعين بشخصية الحاج حناوي 

ومن خلال مسلسل إكس لانس يقدم محمد سعد شخصية الحاج حناوي ، والتي سبق وان قدمها في فيلم كركر ، وشاركته البطولة كل من ياسمين عبد العزيز وعلا مرسي  وكل من الراحلين ورجاء الجداوي وحسن حسني.

قصة مسلسل إكس لانس

تدور أحداث مسلسل إكس لانس في اطار كوميدي حول شخصية الحاج حناوي الذي يدخل في مواقف كوميدية مع اسرته وابنته التي تلعب شخصيتها الفنانة ويزو.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

130 قرشًا|مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي

حالته خطيرة.. نجل مطرب أمريكي شهير يسقط من الدور الخامس بمنزله

رغم الوداع.. المريخ السوداني يفجر مفاجأة قد تقلب الموازين بمجموعة الزمالك

2750 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

قرار عاجل من سلطنة عمان بحرمان الوافدين من العمل بهذه المهنة

نجم منتخب مصر.. تعرف على ضحية رامز جلال اليوم في رامز نيفر آند

محمد سعد يرد لأول مرة على فيديو خناقته المسرب داخل اللوكيشن

تُصرف غدا .. 3 هدايا من الدولة للموظفين والمعاشات بعد رفع الفائدة

ترشيحاتنا

إمام عاشور الضحية التاسعة لرامز جلال

أسعار 32 سلعة تموينية تصرف من غدا السبت 1 أبريل 2023

كيف ينجو الإنسان من الأفكار المتطرفة.. المفتي يوضح| فيديو

الرئيس : الشعب يقدر جهود وتضحيات القوات المسلحة دفاعًا عن أمن مصر

3 لاعبين يدعمون الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

مندوب الإمارات بمجلس الأمن: النزاع في أوكرانيا دمر حياة المواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض اوع تستهين بها تنذر الإصابة بأمراض القلب

بمكياج لافت.. منة فضالي تخطف الأنظار على إنستجرام بجمال ملامحها

بتخفي العين من طولها.. شاهدي أغرب صياحات الرموش الصناعية.. صور

الحق نفسك .. اكتشف علامات الأزمة القلبية والموت المفاجئ

فيديو

هل لها علاقة بالسحر؟.. كشف لغز دمية داخل كفن معلقة على ظهر ميكروباص

حقيقة تعاقد برشلونة مع محمد صلاح .. تفاصيل بالفيديو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي..فيديو

درجات الحرارة تصل لـ 10| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ