إكس لانس الحلقة 9| محمد سعد يوافق على بيع شقته لأجل ويزو

اذيعت الحلقة التاسعة من مسلسل اكس لانس ، والذي يعرض بشكل حصري علي قناة المحور في مصر ، ويشهد عودة الفنان محمد سعد للدراما التليفزيونية.

وشهدت الحلقة عدد من الأحداث ومنها قيام حناوي “ محمد سعد ” بتلقين زوج ابنته علقه ساخنة “ ابرام سمير ” بعدما ذهب له الورشة وطلب منه أن يقوم بترك شقته الي صاحب العقار مع الحصول علي مبلغ مالي كبير وهو ما اغضب الحناوي ، الا انه ليلي “ شيرين ” اقنعته بترك المنزل والبحث عن شقة اخري حتي تستفيد ابنته سمر “ ويزو ” من الاموال وهو ما وافق عليه الحناوي .

اما كلبز “ أحمد فتحي ” فقد نجح في اقناع زوجته بان الطفل ايس نجله ، وقد حدث بينهم صلح وسمحت له بالعودة الي الشقه برفقة الطفل حتي تعود امه .

فريق عمل مسلسل إكلا نس

مسلسل إكس لانس بطولة عدد كبير من الفنانين ابرزهم الفنان محمد سعد ، ويشاركه في البطولة الفنانة شيرين و ويزو “ نجمة مسرح مصر ” بالاضافة الي حسام داغر وإبرام سمير وسارة درزاوي واللذان يعدان من الفنانين الذين ظهروا ضمن مجموعة مسرح مصر ، بالاضافة الي أحمد فتحي وحسن عبد الفتاح وعمر متولي ومصطفي درويش وسامي مغاوري والعمل من إخراج إبرام نشات ومن إنتاج ممدوح شاهين.

مسلسل إكس لانس يشهد عودة لبطله محمد سعد الي الدراما التليفزيونية والمنافسة في الماراثون الرمضاني بعد إن غاب لمدة 9 سنوات كاملة منذ إن قدم مسلسل فيفا اطاطا عام 2013، وقدم من خلاله شخصيتي اطاطا التي تميز بها في فيلم عوكل بالإضافة إلي شخصية اللمبي الشهيرة.

محمد سعد يستعين بشخصية الحاج حناوي

ومن خلال مسلسل إكس لانس يقدم محمد سعد شخصية الحاج حناوي ، والتي سبق وان قدمها في فيلم كركر ، وشاركته البطولة كل من ياسمين عبد العزيز وعلا مرسي وكل من الراحلين ورجاء الجداوي وحسن حسني.

قصة مسلسل إكس لانس

تدور أحداث مسلسل إكس لانس في اطار كوميدي حول شخصية الحاج حناوي الذي يدخل في مواقف كوميدية مع اسرته وابنته التي تلعب شخصيتها الفنانة ويزو.