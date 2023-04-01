فيديو نادر.. فؤاد المهندس يقدم برنامج الكاميرا الخفية عام 1985

استعادت فضائية "القاهرة والناس" ذكريات المصريين مع شهر رمضان الكريم خلال العقدين الماضيين، وذلك من خلال فقرة يومية من خلال قناتها تحت اسم "رمضان بتاع زمان".

وخصصت "القاهرة والناس" فقرة يومية لمدة نصف ساعة تعرض من خلالها عددا من البرامج والإعلانات التي كانت تُعرض في شهر رمضان الكريم في السنوات الماضية، إذ خصصت القناة فقرة اليوم للحديث عن برنامج الكاميرا الخفية وعدد من الإعلانات القديمة.

وعرضت فقرة اليوم برنامج الكاميرا الخفية عام 1985، من تقديم الفنان فؤاد المهندس، والذي يظهر في بداية البرنامج قائلا إن متحف الشمس عادة مليء بتماثيل من الشمع، ألا أن مقلب اليوم وضع أشخاصا حقيقيين بدلا من التماثيل.

وعرضت القناة لقطات من البرنامج عام 1985، أثناء تخفي أحد الأشخاص في شكل تمثال من الشمع داخل المتحف، ليخيف الأطفال والأشخاص في مواقف كوميدية مختلفة.