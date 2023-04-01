قارئ يستغيث بصدى البلد للبحث عن ابنته المفقودة منذ عام 1996

أرسل القارئ جاد الله محمد يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن ابنته المفقودة.

وقال في استغاثته ابنتي سومة جاد الله من مواليد 20 يناير 1994 عمرها الآن 22 عاما تغيبت فى فبراير 1996 من مركز زفتي بمحافظة الغربية وكان عمرها سنتين وشهر.

سومة كانت بتلعب مع اخوها امام المنزل و اخوها دخل و اختفت هي فجأه، كانت ترتدي حلق ذهب دائري ممكن يكون حد خطفها علشان يسرق الحلق و بعدين سابها في حته تانيه، ممكن تكون راحت دار رعايه او ناس لاقوها و ربوها عندها علامه مميزه في ظهرها، برجاء ممن يعرف بنت بهذه المواصفات الاتصال 01289639230، 0405652605.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.