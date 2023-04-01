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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الأساسي لمواجهة مانشستر سيتي، المقرر لها في تمام الواحدة والنصف ظهرا على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويتواجد النجم المصري محمد صلاح أساسيا في تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي.


وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

 

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي،  فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، هارفي إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو،  ديوجو جوتا.

ويستهدف ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح ، تحقيق الفوز على مانشستر سيتي في مباراة اليوم، للحفاظ على حظوظه في إنهاء الموسم في مركز مؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل مانشستر سيتي وصافة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، بينما يحتل ليفربول المركز السادس برصيد 42 نقطة.

ليفربول مانشستر سيتي محمد صلاح يورجن كلوب الدوري الإنجليزي

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