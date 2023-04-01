فتاوى رمضانية.. هل تبادل الكلام العاطفي بين المخطوبين فى نهار رمضان يبطل الصوم؟..لماذا تكثر الذنوب رغم تسلسل الشياطين؟..حكم قضاء الصوم عن المتوفي.. هل جائز شرعا؟

فتاوى رمضانية

هل تبادل الكلام العاطفي بين المخطوبين فى نهار رمضان يبطل الصوم؟ الإفتاء تجيب

لماذا حرم الإسلام الكذب وأباح التورية؟ اعرف الفرق بينهما

لماذا تكثر الذنوب فى رمضان رغم تسلسل الشياطين؟.. داعية يجيب

حكم قضاء الصوم عن المتوفي.. هل جائز شرعا؟

هل يشترط للمرأة ارتداء الحجاب عند قراءة القرآن.. أمين الإفتاء يوضح

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأسئلة التى شغلت بال كثير من الصائمين، نبرز أهمها فى هذا الملف.

فى البداية .. هل تبادل الكلام العاطفي بين المخطوبين يبطل الصيام؟.. سؤال ورد للدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليجيب قائلاً:" إن هناك قاعدة تحكم الكلام بين الخاطب ومخطوبته وهو أن يكون الكلام بالمعروف، أى ليس فيها نوع من أنواع الابتذال أو خدش الحياء، ويكون الكلام فى إطار الأخلاق والقيم .

وتسأل: “هل التعبير عن الحب بيخرج عن المعروف؟”، فى أحوال يكون التعبير عن الحب معروف من الناس تبين أنها عزيزة على الأخر، وأن قلبها ميال له وأنه حريص على الجواز، لكن عندما يأخذ الكلام اتجاه أخر ويكون فيها تحريك للغرائز وأمور أخرى فهذا ليس من المعروف ولكنه مذموم.

وأشار إلى أن الصيام لا يبطل اذا حدث نوع من الكلام العاطفي بين الخاطبين، ولكن علينا ان نتقى الله ولا نتحدث بهذا الكلام، والصيام سيكون صحيحاً، وإن كان فى الكلام العاطفي بين الخاطبين قد يكون صاحبه فعل شيئا يؤدي به الى المعصية.

لماذا حرم الإسلام الكذب وأباح التورية؟ حرمت الشريعية الإسلامية الكذب وجعلته كبيرة من الكبائر التي تهلك فاعلها وتدخله النار، ويجب على من يكذب أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره والله غفور رحيم.

هل هناك كذب مباح شرعا؟ توجد 3 حالات الكذب مباح فيها وجاءت الرخصة في الحديث الذي رواه الترمذي (1939) وأبو داود (4921) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا، وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ، وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ»، والمراد بالحديث بين الزوجين هو عن الحب الذي يساعد على دوام العشرة.

قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، إن التعريض والتورية جائزة شرعًا، وهي أن تطلق كلامًا ‏يحتمل معنيين: يكون ظاهرًا في واحد منهما وتريد المعنى الآخر.

واستشهد «وسام»، خلال لقاء سابق ببرنامج «فتاوى الناس» أنه صح عن عمر وعمران بن حصين أنهما قالا: «إنَّ في المعاريض لمندوحة عن الكذب». رواه البخاري.

وأوضح مدير الفتوى، أن سيدنا أبا بكر الصديق استخدم المعاريض في الهجرة لما سئل عن النبي فقال هذا هادٍ يهدني السبيل، موضحًا: فلما كان أبو بكر رضي الله عنه يعلم أن الكذب ذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، وكانت هنالك حاجة لإخفاء الحقيقة لجأ إلى استخدام المعاريض لأن في المعاريض مندوحة عن الكذب.

وأكد أن إجابة سيدنا أبي بكر كانت صادقة محنكة وصرفة الشر، ولم يكذب فيها لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- هو الرحمة المهداة للجميع، منوهًا بأن السائل فهم أنه النبي هو هادٍ يرشده إلى الطريق الذي يسلكه بينما سيدنا ابو بكر لم يقصد ذلك.

لماذا تكثر الذنوب فى رمضان رغم تسلسل الشياطين ؟ سؤال يرد على ذهن كثير من الناس، خاصة وأنه ثابت في هذا الشهر أن الشياطين تسلسل وتصفد، جاء في "الصحيحين"، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ» رواه البخاري (3277)، ومسلم (1079)،وفي رواية لمسلم: «وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ».

قال الدكتور رمضان عبدالرزاق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، إن هناك من هو أقوى من الشياطين وهي النفس التي بين جنباتي، يقول تعالى: “وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ۝ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى”.

ولفت إلى أن الله عزوجل أقسم 11 مرة في شأن النفس فقال جل شأنه:"قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا"، مشيراً إلى أن الإنسان حين يعصي الله عز وجل يبقى هو وحش، لأنه يقيم على نفسه حجة، فرمضان شهر فيه شياطين مصفدة وأبواب الرحمة مفتوحة".

حكم قضاء الصوم عن المتوفي، يسأل الكثير من الأبناء عن حكم قضاء الصوم عن المتوفي، من أجل معرفة الحكم الشرعي الصحيح في هذه المسألة، ويبحثون أيضا عن حكم قضاء الصوم عن المتوفي، سواء كان المتوفي الأب أو الأم، فقد يكون الشخص مات وكان عليه قضاء بعد رمضان بسبب عذر منعه من الصيام في رمضان كالمرأة الحائض مثلا، فلذلك يتساءل الناس عن حكم قضاء الصوم عن المتوفي الذي نجيب عنه في السطور التالية.

حكم قضاء الصوم عن المتوفي، إذا أفطر الصائم بسبب عذر شرعي آخذًا بالرخصة في الإفطار، واستمر معه هذا العذر حتى مات، فقد أجمع جمهور الفقهاء في حكم قضاء الصوم عن المتوفي بسبب عذر أنه لا يصام عنه كما أنه لا فدية عليه، وذلك لعدم تقصيره ولا إثم عليه في ذلك، وذلك لأن الصيام فرض لم يقدر على فعله إلى أن مات، فيسقط عنه الحكم، مثل الحج.

حكم قضاء الصوم عن الميت الذي لم يستطع الصيام أو القضاء بسبب عذر استمر معه حتى مات، فليس عليه القضاء، بمعنى أنه لا يصوم عنه أحد، وكذلك لا يطعم لأن له عذر، فلا شيء عليه من القضاء أو الإطعام، أما حكم قضاء الصوم عن الميت الذي قدر على قضاء ما عليه من أيام أفطرها في رمضان ولكنه يصم هذه الأيام بعد رمضان، بمعنى أنه زال العذر الذي أفطر بسببه وأصبح قادرًا على القضاء، ولم يقض ما عليه حتى مات، فالولي عنه له الاختيار بين أن يطعم عن كل يوم مسكين أو أن يصوم عنه تلك الأيام، ومقدار الإطعام هو "مد" والذي يعادل نصف كيلو جرام من التمر أو القمح أو من غالب قوت البلد، كما يمكن للولي أن يحسب عدد الأيام، ويقسمها إما بالصوم أو الإطعام، كما أنه يجوز أن يخرج القيمة النقدية في الإطعام.

هل يشترط للمرأة ارتداء الحجاب عند قراءة القرآن.. سؤال ورد إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية بالفيسبوك، وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن قراءة القرآن لها شروط وآداب، فالشروط تكمن في الوضوء قبل القراءة على رأي جمهور الفقهاء، ولا يقرأ في مكان به نجاسات أو يقرأ وهو على جنابة، أو للمرأة في حالة الحيض والنفاس.

وبالنسبة لآداب قراءة القرآن، فإنها تكمن في القراءة بالحجاب بالنسبة للمرأة، وستر العورة بالنسبة للرجل، وكذلك استقبال القبلة، والقراءة بتدبر وتأني.

وذكر أنه بناء على ذلك، فإنه يجوز قراءة القرآن بالنسبة للمرأة في المنزل بدون حجاب، وإن كان من الاولى أن تقرأ وهي مرتدية الحجاب.