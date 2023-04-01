المؤسسات الخيرية تنتقد الأوضاع.. انتحار مهاجر محتجز يثير أزمة في بريطانيا

توقع محامون وجمعيات خيرية حدوث أزمة في احتجاز المهاجرين بعد وفاة أحدهم، وسط تقارير تفيد بمحاولات انتحار لاحقة من قبل آخرين.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، أكدت وزارة الداخلية أن الشرطة والسجون والمراقب المالي بدأت تحقيقات في وفاة فرانك أوسبينا في 26 مارس، والذي كان محتجزًا في مركز ترحيل المهاجرين بالقرب من مطار هيثرو لندن البريطاني بجوار مركز احتجاز آخر.

ويُعتقد أنه كان يبلغ من العمر 39 عامًا من كولومبيا، وذكر محتجزون أنه انتحر ، رغم عدم تأكيد ذلك.

وأعلن مدير المركز بول ريني وفاة أوسبينا، مضيفا: "يرجى التأكد من أننا نبذل قصارى جهدنا لتقليل مخاطر حدوث مثل هذه الوقائع مرة أخرى في المستقبل".

وتلقت “جارديان” تقاريرًا من عدة معتقلين مفادها أنه بعد فترة وجيزة من انتشار نبأ وفاة أوسبينا، حاول عدد من المعتقلين الانتحار ، وأن بعض المعتقلين نظموا احتجاجًا في المركز في وقت سابق من هذا الأسبوع.

كما سلطت المؤسسات الخيرية الضوء على التأخيرات في تنفيذ ما يُعرف بتقارير القاعدة 35، التي تقيم نقاط ضعف الأشخاص المحتجزين مثل ما إذا كانوا معرضين لخطر الانتحار.

ولم تعلق وزارة الداخلية البريطانية على هذه التقارير.