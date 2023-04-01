مثل عيد الأم.. المفتي يكشف حكم الاحتفال بالمناسبات الاجتماعبة والوطنية

كشف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية حكم المشاركة والاحتفال والتهنية بأعياد ومناسبات وطنية مثل عيد الأم وشم النسيم .
وأكد شوقي علام ، أن رسول الله قصد بالبدعة الضلالة محدثات الأمور التي تأتي على الشريعة بالبطلان.
وقال شوقي علام في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " كل يوم فتوى" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بينما محدثات الأمور التي تتوافق مع السنة الحسنة ولا تأتي على الشريعة بالبطلان لا مانع منها ".
وتابع شوقي علام :" عندما نفرح بمناسبة من المناسبات لا يتعارض ذلك مع الشريعة، وعندما نخصص يوما من الأيام للاحتفال بمناسبة قومية او وطنية لا يتعارض ذلك مع الشريعة مطلقا ".
واتكمل شوقي علام :" ترك الرسول للأشياء لا يعتبر دليل على التحريم، لكن إذا ترك الرسول شيء ونهى عن فعله علينا أن نتبع تعلميات الرسول ".