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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وسط تلاميذه بالطابور صائمًا.. وفاة مدير مدرسة بـ«نيدة» في سوهاج

صدى البلد

لفظ مدير مدرسة علي بن ابي طالب الابتدائية بقرية نيدة بمركز أخميم شرق محافظة سوهاج، أنفاسه الأخيرة وسط طلاب المدرسة أثناء طابور الصباح، وهو صائمًا يوم الثامن من شهر رمضان المُبارك، وشُيعت جنازته أول أمس وسط عدد كبير من أهالي قريته الكِرام.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا عبر خط النجدة مفاده وفاة مدير مدرسة علي بن ابي طالب الابتدائية، دائرة المركز، وسط طابور الصباح.

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وبالإنتقال والفحص وبسؤال المُعلمين والتلاميذ في المدرسة، تبين سقوط مدير المدرسة المدعو "عوني محمود- 55 عامًا- مدير مدرسة علي بن ابي طالب الابتدائية- ويُقيم بقرية نيدة دائرة المركز"، مغشيًا عليه أثناء طابور الصباح، وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى المركزي، وتبين وفاته؛ نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وعلى الفور تم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وعقب إصدار تقرير الطب الشرعي ونفي الشبهة الجنائية، صرحت النيابة العامة بدفن جثمان مدير المدرسة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي صرحت بدفن الجثة وتسليمها إلى ذويها، وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير وسط جنازة مهيبة حضر فيها العديد من قيادات المحافظة.

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