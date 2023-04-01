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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باكستان تعلن مقتل 4 من رجال الدوريات الحدودية .. تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الجيش الباكستاني ، اليوم السبت،عن مقتل 4 من جنود الدوريات الحدودية على يد مجموعة من إيران ، في هجوم ندد به رئيس الوزراء شهباز شريف.

وأعلنت جماعة انفصالية "جيش تحرير البلوش" ، التي شاركت في السابق في هجمات على قوات الأمن الباكستانية والمصالح الصينية في المنطقة ، مسؤوليتها في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وتعمل هذه الجماعة على جانبي الحدود، وتقاتل منذ عقود من أجل حصة أكبر من الموارد الإقليمية.

ووقع الحادث في منطقة كيش في مقاطعة بلوشستان الجنوبية الغربية ، التي تشترك في حدود طويلة ينعدم فيها القانون مع أفغانستان وإيران.

وقال الجيش الباكستاني في بيان إن مجموعة إرهابية تنشط من الجانب الإيراني هاجمت دورية حدودية روتينية لقوات الأمن الباكستانية العاملة على طول الحدود الباكستانية الإيرانية.

وقال الجيش إن السلطات الباكستانية تجري اتصالات مع إيران للبحث عن سبل لمنع مثل هذه الحوادث في المستقبل.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين إيرانيين للتعليق يوم السبت ، وهو عطلة سنوية في إيران.

 

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن سفارة إيران في إسلام أباد تدين الهجوم الإرهابي في ولاية بلوشستان ، وقالت إن الإرهاب بلاء مشترك للبلدين الصديقين والمجاورين.

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