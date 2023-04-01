بعد فوز الأهلي على الهلال .. إبراهيم فايق : الناس مقامات

احتفل الاعلامي ابراهيم فايق بتأهل النادي الاهلي الي ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز علي الهلال بثلاثية.

وكتب فايق من خلال حسابه تويتر :" الناس مقامات ومن عرف مقامه في الهنا بات.. ومقامك كبير يا أهلي محتاجين يقروا التاريخ ويعرفوا مين هو الأهلي ومين جمهوره العظيم.. تلاتة مع الرأفة والرحمة.. الأهلي ما بيتكلمش مابيضيعش وقت في المهاترات.

‏ابتسم فأنت في حضرة الأهلي وأمام بابا الشغلانة في إفريقيا

عزز النادي الأهلي من تقدمه بالهدف الثالث أمام الهلال السوداني في اللقاء الذى جمعهما فى ختام دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وسجل الشحات الثالث في الدقيقة 80 من مرور رائع داخل منطقة الجزاء ويسددها بإتقان فتسكن شباك الهلال