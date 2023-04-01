مشادات بين لاعبي الأهلي والهلال السوداني والأمن يتدخل

نجح فريق الأهلي في استعادة ذاكرة الانتصارات وحقق فوزاً كبيراً على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، باستاد القاهرة، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.



وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "مشادات بين لاعبي الأهلي والهلال السوداني في الممر المؤدي إلى غرف خلع الملابس في استاد القاهرة.. والأمن يتدخل".



ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول، وخط الوسط: عمرو السولية ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبدالقادر وبيرسي تاو، وخط الهجوم: محمود كهربا.