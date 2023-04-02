الاتحاد الديمقراطي: بالقوة والعزيمة والصبر طهرنا سيناء من الإرهاب

قال حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطى، إن زيارة الرئيس السيسى لشرق القناة تعبر عن يوم النصر وهى رسالة للعالم أننا قضينا على الإرهاب، وأن سيناء خالية تماما من الإرهاب والبؤر الإرهابية، وأنها فى حضن مصر الآن والقادم أفضل إن شاء الله.

وأكد حسن ترك خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن حضور الرئيس السيسى لسيناء أثبت للعالم أنها آمنة من الإرهاب، موضحا أنها كانت حرب صعبة وعانينا منها، والحمد لله تم تطهير الأرض وحققنا إنتصارا جديدا.

وأوضح حسن ترك أنه بالقوة والعزيمة والصبر والمثابرة بفضل الجيش المصرى والقيادة السياسية تم تطهير سيناء من الإرهاب بالكامل وهى فى مرحلة التنمية وستزيد فى الاقتصاد المصرى والاستثمار وسيصبح شمال سيناء مثل جنوب سيناء.

وأضاف حسن ترك، أن مصر تشهد تنمية بالإضافة إلى سيناء، موضحا أن هناك استثمارات سياحية مثل شرق التفريعة ومزارع.