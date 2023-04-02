اليوم.. محاكمة عصابة تهريب الآثار للخارج

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة 12 متهمًا، بينهم أجنبي، على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تهريب الآثار.

البداية بضبط أحد المتهمين في قضية تهريب الآثار، وبحوزته كمية من القطع الأثرية داخل مطار جون كينيدي بالولايات المتحدة الأمريكية، وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في أمر الإحالة الصادر بحقهم، تهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تهريب القطع الأثرية خارج البلاد.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد ضبط أحدهم بمحاولة تهريب 586 قطعة آثار، وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول "أجنبي" تم ضبطه فى شهر فبراير الماضي داخل أحد المطارات في دولته، وعثر بحوزته على قطع أثرية، حاول تهريبها داخل حقائب مسجلة بالرحلة، بالتعاون مع المتهمين السابقين.