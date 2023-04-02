بسبب الميراث.. مقتل شاب في مشاجرة بمطاي شمال المنيا

قُتل شاب في مدينة مطاي بشمال المنيا طعنا بسكين وذلك خلال مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة بسبب نزاع علي الميراث.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة بين طرفين بمدينة مطاي، أسفرت عن مقتل شخص.

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع مشاجرة بين طرفين بسبب نزاع علي الميراث، مما أسفر عن مقتل "ع.ع.ا" 25 عاما مقيم بمدينة مطاي، إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر بسلاح أبيض "سكين"، وأتُهم بالقتل شقيق المجني عليه "ا.ع.ا"، وتم إلقاء القبض عليه، وتقرر التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وطلبت استعجال تحريات المباحث الجنائية حول ظروف وملابسات الحادث، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفي المركزي.