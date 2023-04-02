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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني حتحوت يكشف عن سر عدم إعلان العقوبات على لاعبي الأهلي

حتحوت
حتحوت

شارك الإعلامي هاني حتحوت متابعيه تغريدة جديدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة والتغريدات تويتر.

 

وكتب هاني حتحوت:" العامري فاروق: عقوبات مجلس الأهلي على اللاعبين لا تُعلن لأننا نسير وفق نظام محدد.. وحينما نعلن عن العقوبة يكون بهدف إرسال رسالة تخص اللاعب أو اللاعبين".

 

وتأهل الأهلي لربع نهائى على حساب الهلال السوداني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذى جمعهما فى ختام دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

جاء الهدف الأول بقدم كهربا من تسديدة متقنة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 25.

وأضاف الشحات الثاني من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

سجل الشحات الثالث في الدقيقة 80 من مرور رائع داخل منطقة الجزاء ويسددها بإتقان فتسكن شباك الهلال.

الاعلامى حتحوت الاعلامي هاني حتحوت

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