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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يكشف عن منافس الأهلي المحتمل في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

احمد حسن
احمد حسن

حسم النادي الأهلي صعوده إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على حساب الهلال السوداني، بثلاثية نظيفة، ليحتل وصافة ترتيب المجموعة الثانية.

وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "منافسي الأهلي في دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا : الترجي التونسي - الرجاء المغربي - الوداد المغربي".

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي، أحد الأندية التي تصدرت مجموعتها في دوري أبطال إفريقيا، عدا فريق صن داونز الجنوب إفريقي، الذي لعب ضده في دور المجموعات.

وسيتم سحب قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، يوم الأربعاء المقبل، الموافق الخامس من شهر أبريل الجاري.

 

النادي الأهلي الهلال السوداني أحمد حسن دوري ابطال افريقيا دور المجموعات

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