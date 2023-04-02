أحمد حسن يكشف عن منافس الأهلي المحتمل في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

حسم النادي الأهلي صعوده إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على حساب الهلال السوداني، بثلاثية نظيفة، ليحتل وصافة ترتيب المجموعة الثانية.

وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "منافسي الأهلي في دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا : الترجي التونسي - الرجاء المغربي - الوداد المغربي".

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي، أحد الأندية التي تصدرت مجموعتها في دوري أبطال إفريقيا، عدا فريق صن داونز الجنوب إفريقي، الذي لعب ضده في دور المجموعات.

وسيتم سحب قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، يوم الأربعاء المقبل، الموافق الخامس من شهر أبريل الجاري.