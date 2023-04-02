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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيفية الاستفادة من أيام المغفرة برمضان

صدى البلد

قال الدكتور سيد عرفة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية،  إن استغلال شهر رمضان يكون من خلال زيادة صلة الأرحام وقراءة القرآن وتذكر كلام الله عز وجل، وإطعام المساكين، حتى لو على القليل.

 

وأضاف الدكتور سيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة  الأولى، أن شهر رمضان فرصة عظيمة للمسلمين، مشيرا إلى أنه يجب استغلاله، بتنوع العبادات في هذا الشهر الطيب والمبارك والكريم.

 

وأجاب على سؤال "هل شيطان الإنس لا يسلسل في رمضان"، موضحًا أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال:  فيه تُصَفَّد الشياطين ،  ولكن التفسير يشير إلى أن الشياطين الكبيرة مصفدة، ولكن الشياطين الصغيرة موجودة بجانب شيطان النفس والهوى.

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الرسول قراءة القران الأزهر العالمي للفتوى طعام

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