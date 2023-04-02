لجهوده وتعاونه.. محافظ أسيوط يكرم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بمكتبه بديوان عام المحافظة ، المهندس عمرو أبو العيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بأسيوط بمنحه وسام المحافظة وشهادة تكريم وذلك تقديرًا لجهوده وتعاونه مع المحافظة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم المواطنين وتوفير كافة السلع والمواد الغذائية بالأسواق وإقامة المعارض والشوادر والمنافذ التي توفر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة لدعم المواطنين.

وأكد على الجهود التي بذلتها الدولة والتعاون بين المحافظة والغرفة في العديد من المبادرات ومعارض السلع لتوفير مختلف السلع بالكميات والأسعار المناسبة وذلك في ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .. جاء ذلك بحضور محمود ثابت أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط.

ونوه محافظ أسيوط بأن هناك تعاونًا ملحوظًا بين المحافظة والغرفة التجارية المصرية خاصة في الفترة الأخيرة لمواجهة الأسعار وتوفير مزيد من السلع وتنوعها في ظل توجه الدولة للتوسع في المعارض والمبادرات لدعم المواطنين وضبط الأسواق مشيرًا إلى الاستمرار في التعاون مع الغرفة للتوسع في تنظيم المعارض والشوادر ومنافذ السلع لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وبكميات كبيرة ومواصلة هذه الجهود وتوثيق العمل المشترك بما يخدم مواطني أسيوط وتقديم أفضل الخدمات لهم وفقًا مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة.

بدوره أعرب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط المهندس عمرو أبو العيون عن شكره لمحافظ أسيوط على هذه اللفتة الكريمة والبادرة الطيبة مثمنًا دور المحافظ وما يبذله من جهود للتوسع في تنظيم المعارض والشوادر ومنافذ السلع بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة لتوفير السلع للمواطنين بالجودة والأسعار المناسبة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين مؤكدا أننا جاهزون لمزيد من التعاون مع المحافظة على كافة المستويات أهمها المعارض والأسواق.