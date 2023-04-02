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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ المنيا يشارك في تشييع جثمان الشهيد النقيب محمد جمال.. صور

تشييع جثمان شهيد
تشييع جثمان شهيد الواجب

شارك الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، في تشييع جثمان شهيد الواجب الوطني النقيب محمد جمال محمد بقرية دمشير التابعة لمركز المنيا، الذي استشهد أثناء مداهمة وكر لتجار المخدرات بجنوب سيناء، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا. 

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 وشيع جثمان الشهيد جمع كبير من أهالي القرية في جنازة شعبية مهيبة، جاء ذلك بحضور المستشار العسكري للمحافظة، واللواء أ.ح هاني بدوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا.

وأدى نائب محافظ المنيا صلاة الجنازة بمسجد القرية، وقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد، داعيا المولى عز وجل أن يتقبله عنده من الشهداء الابرار، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكدذ أن أبطال القوات المسلحة والشرطة يضربون أروع الأمثلة في الدفاع عن تراب وطننا الغالي ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر، لرفعة وعزة مصرنا الغالية.

تشييع جثمان شهيد الواجب الوطني
تشييع جثمان شهيد الواجب الوطني
تشييع جثمان شهيد الواجب الوطني
تشييع جثمان شهيد الواجب الوطني
المنيا صلاة الجنازة نائب محافظ المنيا واجب العزاء شهيد الواجب الوطني أثناء مداهمة جثمان شهيد جنازة شعبية

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