صوت ملائكي.. أحمد ابن المنيا كروان يشدو بالابتهالات| فيديو

صوت يدخل إلى القلب ويهز الوجدان.. صوت ملائكي يضاهي عمالقة القراء والمبتهلين عندما تسمعه لا تسطيع أن يفارق أذنك يسيطر عليك، فالله عز وجل ينمحه لمن يشاء.

يقول الطالب أحمد عبد النبي احمد بالصف الثاني الثانوي بمعهد ملوي الثانوي بنين الأزهري والذي يتميز بصوته العذب والجميل في قراءة القرآن الكريم والابتهالات الدينية، إن موهبته بدأت في الظهور منذ سنوات، ويحاول تمنيتها بالتدريب المستمر.

وأضاف أنه يشترك بالعديد من المسابقات والندوات والحفلات المختلفه التي يتم تنظيمها بالمنطقة الأزهرية أو مكتبة مصر العامة أو مسابقات مختلفة، ليشدو بالابتهالات الدينية، وقراءة القرآن الكريم بصوت جميل وعذب.

وأوضح أحمد عبد النبي أنه متفوق في الدراسة، واستطاع حفظ القرآن الكريم وعدد كبير من الابتهالات، وأنه يقوم بتنظيم الوقت ويحرص على تطوير نفسه بالتدريب المستمر ودائم الاستماع إلى كبار قراء القرآن الكريم، وكبار المنشدين والمبتهلين للتعلم منهم أمثال الشيخ مصطفى إسماعيل والنقشبندي.

وتمنى أحمد أن يحقق جميع أحلامه في المستقبل سواء في الدراسة أو الإنشاد أو تلاوة القرآن الكريم، مشيداً بدور المنطقة الأزهرية في ثقل موهبته والتدريب المستمر له من خلال السيد هشام الخطيب الذي يقوم بتدريبه بصحبة زملائه وتقديم الدعم لهم جميعا برعاية الدكتور احمد طلب مدير الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية والسيد محسن خالد حسن الوكيل الثقافي بالمنطقة الأزهريه وكذلك المشاركه في الأنشطة والندوات التي تنطمها مكتبة مصر العامة بالمنيا برئاسة الدكتورة أمل عليوة مدير المكتبه التي تقدم كافة الدعم للمواهب ورعايتهم.

ومن الأناشيد والابتهالات الدينيه قال أحمد عبد النبي قصيدة “ يا رب بلغ مقاصدنا ”، متمنيا أن يكون مثل الشيخ مصطفى إسماعيل والتقشبندي.



