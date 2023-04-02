ردود مثيرة من جماهير ليفربول عن صلاح أمام السيتي

تغنت جماهير ليفربول، بأداء الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، رغم الخسارة برباعية أمام مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محمد صلاح هدف رائع في شباك مانشستر سيتي ويمنح ليفربول التقدم قبل أن تنقلب النتيجة ويخسر الريدز برباعية مقابل هدف.

ورصد “صدى البلد” ردود فعل الجماهير على الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر تويتر والتي شهدت تعليقات مثيرة على صلاح.

وقال أحد الجماهير “ملك مانشستر”، وقال الآخر “صلاح يبدو وكأنه يمشي مع كلابه”.

واختتم أحد الجماهير قائلاً: “أفضل لاعب أفريقي في تاريخ ليفربول”.

ترتيب ليفربول “صلاح” في الدوري الإنجليزي

وبعد خسارة صلاح ورفاقه، يحتل فريق ليفربول المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ٤٢ نقطة.