بالتزامن مع اليوم العالمي..الجزائر تخصص موقعا إلكترونيا و19 وحدة خاصة لمرضى التوحد

قامت وزارة الصحة الجزائرية بإطلاق موقع إلكتروني خاص بالتوحد, بهدف تسهيل الوصول إلى المعلومات المحينة التي ستساهم في توجيه الأشخاص المصابين بالتوحد وأسرهم، مع رفع مستوى التربية الصحية للسكان بشكل عام في هذا المجال، وذلك وفق ما نشرته صحيفة الجزائر الآن.

وتزامنا مع مناسبة اليوم العالمي للتحسيس بطيف التوحد المصادف ل2 أبريل من كل سنة، فقد عزز إنشاء هذا الموقع جملة المبادرات التي اتخذتها الوزارة لفائدة مرضى التوحد, حيث تم تخصيص 19 مصلحة أو وحدة خاصة بالطب النفسي للأطفال, اكتسبت بعضها خبرة معتبرة خلال سنوات عديدة, بالإضافة إلى الأنشطة التي تتم في المؤسسات الجوارية.

وتحتفل الأمم المتحدة هذا العام باليوم العالمي للتحسيس بالتوحد, عبر حدث افتراضي عالمي تحت عنوان التحول: نحو عالم شامل للأعصاب للجميع , مع تسليط الضوء على مساهمات المصابين بالتوحد في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يسلط الحدث الضوء على كيفية الحفاظ على تحول روايات التوحد حول التنوع العصبي انطلاقا من الفكرة المتمثلة في أن الناس يرون العالم ويتفاعلون معه بعدة طرق مختلفة وأنه لا توجد طريقة صحيحة واحدة من أجل التغلب على الحواجز وتحسين حياة المصابين بالتوحد.