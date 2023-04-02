رصد 13 هزة أرضية خلال 24 ساعة في سوريا

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، اليوم الأحد، رصد 13 هزة أرضية خلال 24 ساعة.

وأوضح المركز الوطني للزلازل في سوريا في بيان له، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت حتى الساعة 7:46 من صباح اليوم الأحد هزة ضعيفة جنوب شرق اللاذقية بـ10 كم، و6 هزات في لواء اسكندرون، اثنتان منها متوسطة الشدة بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضربتا شاطئ لواء اسكندرون شمال اللاذقية بـ59 كم و63 كم.

وأشار إلى أن الأربعة الأخرى ضعيفة، وهزتان في كل من لبنان وفلسطين، و4 هزات ضعيفة في تركيا.

وذكر المركز الوطني للزلازل في سوريا إلى أن الهزات جاءت على أعماق مختلفة وصلت إحداها لفلسطين على عمق 92 كم.