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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال تقتحم المصلى القبلي بالمسجد الأقصى.. شاهد

قوات الاحتلال تقتحم
قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصي - أرشيفية

أفادت مصادر صحفية، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المصلى القبلي بـ المسجد الأقصى واخلته من المعتكفين.

وفي وقت سابق من اليوم، اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، ساحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، وفق ما ذكرت  وسائل إعلام متفرقة.

وجرى الاقتحام، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي أخرجت المعتكفين عنوة من المسجد وأبعدت الشبان عن مسار الاقتحامات.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ببيان، إن المستوطنين اقتحموا ساحات الأقصى على شكل مجموعات، ضمت كل واحدة 40 مستوطنا، بعد انتشار أعداد كبيرة من شرطة الاحتلال في ساحاته.

وأشارت إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم، وتلقوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم، وقاموا بتأدية طقوس تلمودية في الجهة الشرقية من الحرم وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة.

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