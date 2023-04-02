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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أشرف زكي ونجوم الفن والرياضة في عزاء شقيق ضياء عبد الخالق.. صور

اشرف زكي
اشرف زكي

أقيم اليوم عزاء شقيق الفنان ضياء عبد الخالق  بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.
وحضر العديد من نجوم الفن أبرزهم أشرف زكي وايهاب فهمي وميدو عادل وأحمد سلامة ومنير مكرم و صبري فواز .

 

وفاة شقيق ضياء عبد الخالق :

أعلن الفنان ضياء عبد الخالق عن وفاة شقيقه الأصغر هشام عبد الخالق، وذلك من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب ضياء على الصفحة : انتقل إلى رحمة الله أخي هشام عبد الخالق.

مشاركة ضياء عبد الخالق في رمضان

ويشارك الفنان ضياء عبد الخالق في موسم رمضان بمسلسل سوق الكاتنو مع الفنان أمير كرارة ومي عز الدين تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

 

أحداث سوق الكانتو
تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو حول شاب مصري يناضل ضد الإنجليز في أربعينات القرن الماضي، ويهرب منهم للاختباء والعمل بسوق الكانتو ليتحول إلى أحد كبار التجار.

 

أبطال سوق الكانتو
مسلسل سوق الكانتو، بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، وثراء جبيل، وفتحي عبد الوهاب وسلوى عثمان مها نصار، ضياء عبد الخالق، عبد العزيز مخيون، ومن إنتاج شركة سينرجي للصوتيات والمرئيات، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

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