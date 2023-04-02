الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمباراة المحلة.. وبرنامج استشفائي للمشاركين في مباراة الهلال

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة غزل المحلة المقرر لها مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة ٢٣ في بطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن تحديات الفترة المقبلة بداية من مباراة المحلة في الدوري، وخاض الفريق فقرة إحماء قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

كما عقد كولر جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران، لمواصلة التحضير لمباراة المحلة، وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة الهلال السوداني أمس تدريبات استشفائية.

وأدى الثلاثي علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وأغلق الجهاز الفني ملف دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت، بعد الفوز الذي حققه الفريق أمس على الهلال السوداني بثلاثة أهداف دون رد، وحسم تأهله إلى ربع نهائي البطولة، وبدأ الفريق اليوم التحضير لمباراة غزل المحلة في الدوري.