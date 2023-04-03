بفستان محتشم..شيماء سيف تبهر متابعيها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة شيماء سيف متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت الفنانه شيماء في الصور بإطلالة متميزة، مرتدية فستان طويل محتشم ومعتدة علي المكياج الصاخب الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

كانت الفنانة شيماء سيف، حلت ضيفة ببرنامج "أنا والقناع" تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع على قناة "الحياة"، وتحدثت خلال اللقاء عن حياتها الشخصية والمهنية.

وتحدث شيماء سيف عن أكبر خطيئة ارتكبتها في حق نفسها، قائلة:" لما كنت بكذب قلبي وشعوري وإحساسي.. وطلعت في الآخر غلطانة في حق نفسي".

واسترسلت: "شخص من الأشخاص القريبة علمني درس.. متابعة: "زعلانة أني أديته وقت واهتمام ودخلته في دائرة المقربين، وهو مكنش حقيقي".