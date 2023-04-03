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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من "مذكرات زوج".. أحدث ظهور لـ عائشة بن أحمد| شاهد

عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد

شاركت الفنانة عائشة بن أحمد عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت عائشة في الصور من كواليس مسلسل “مذكرات زوج” الذي يعرض خلال السباق الرمضاني الحالي.

 

شهدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل مذكرات زوج احداث مثيرة حيث افتعلت شيرين التي تجسدها عائشة بن أحمد مشكلة جديدة مع زميلها في العمل بسبب محاولته التقرب منها.

فيما عرض سيف على سلمي مقابلة والدته ليتقدم للزواج منها لكونه يحبها، و نجح في إقناعها برؤية والدته.

الحلقة العاشرة من مسلسل مذكرات زوج للفنان طارق لطفي أحداثًا مشوقة حيث تواجد الدكتور طه عياد في حفل كبير مع محبيه يوجه له نصائح عن واجبات الزوج والزوجة وتطور المشاكل الزوجية وكيفية مواجهتها.

 

 

 

 

 

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