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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب سابق في قائمة أبرز الأسماء المرشحة لجهاز الزمالك الجديد

نادي الزمالك
نادي الزمالك

يتواجد أحمد مجدي مدافع نادي الزمالك السابق ضمن قائمة المرشحين للانضمام للجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

يأتي هذا بعد استقرار مسؤولي النادي الأبيض على تعيين مدير فني أجنبي جديد خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني السابق.

وأكد مصدر بنادي الزمالك أن أحمد مجدي من أبرز الأسماء المرشحة للتواجد في الجهاز المعاون للمدرب الجديد، مع استمرار حسين ياسر المحمدي المدرب المساعد الحالي.  

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لخوض مباراة المصري المقرر لها غدا الثلاثاء باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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