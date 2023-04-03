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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك في 2023.. موسم صفري و3 بطولات ضائعة محليا وإفريقيا

فريق الزمالك
فريق الزمالك

تغلب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد المقصود على نظيره المريخ السوداني بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد القاهرة في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أحرز رباعية فريق الكرة الأول بنادى الزمالك ناصر منسي هاتريك ومصطفى شلبي.

وبذلك الفوز، يحتل فريق الزمالك المركز الثالث بسبع نقاط فى دور المجموعات خلف الترجي التونسي المتصدر وشاب بلوزداد الجزائري ويقبع المريخ السوداني فى المركز الأخير. 

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الزمالك فى 2023
 

يعتبر الموسم الحالي من أسوأ المواسم الكروية التى مرت على نادي الزمالك وخرج الفارس الأبيض خالى الوفاض خلال عام 2023.

موسم صفري للنادي الزمالك لم يحصل خلاله على أي بطولة ولم يحقق انجازا منذ بداية عام 2023. 

فريق الكرة الأول بنادي الزمالك خاض 18 مباراة فى 4 بطولات مختلفة خلال عام 2023.
فاز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك خلال عام 2023 فى 4 مباريات 
تعادل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك فى عام 2023 فى 5 مباريات 
خسر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك منذ بداية عام 2023 فى 9 مباريات
سجل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك 14 هدفًا منذ بداية عام 2023
استقبلت شباك فريق الكرة الأول بنادي الزمالك 28 هدفًا في عام 2023.
 

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الزمالك وبطولات ضائعة في 2023  

 

ودع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بطولة كأس مصر أمام بيراميدز فى عام 2023. 
ودع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة أمام فريق فاركو بعد الخسارة بثلاثية فى عام 2023.
ودع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك دورى أبطال إفريقيا من دور المجموعات بعدما احتل المركز الثالث خلف الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائرى فى عام 2023. 
يحتل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المركز الخامس ضمن منافسات بطولة الدوري المصرى فى عام 2023.

 

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