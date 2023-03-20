بعد تأجيل كاف لقاء الأهلي.. الهلال السوداني يحدد موعد وصوله إلى القاهرة

حددت إدارة نادي الهلال السوداني يوم 28 مارس الحالي موعداً لسفر ﺑﻌﺜﺔ الفريق إلى العاصمة المصرية القاهرة لمواجهة النادي الأهلي في الأول من أبريل المقبل.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر مع نظيره الهلال السوداني في الجولة السادسة والأخيرة، بينما يستضيف صنداونز فريق القطن الكاميروني في الجولة ذاتها بدور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قد حدد في وقت سابق إقامة المباراة الأخيرة بدور المجموعات بين الأهلي والهلال السوداني، يوم الجمعة 31 مارس الجاري على استاد القاهرة الدولي.

وطالب النادي الأهلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف بإقامة اللقاء يوم 1 أبريل اللقادم، بدلًا من 31 مارس الجاري.

وكشفت إدارة نادي الهلال السوداني عن استجابة الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف لطلب النادي الأهلي لتأجيل المباراة 24 ساعة لتقام أول أبريل المقبل بدلا من 31 مارس الجاري

ويتربع صن داونز على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 11 نقاط من 3 انتصارات وتعادلين، ويليه الهلال فى الوصافة وجمع 10 نقاط من 3 انتصارات وخسارة وتعادل، فيما يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط ويتذيل القطن الترتيب بلا نقاط.

حالتين تطيح بالنادي الأهلي من دوري أبطال أفريقيا

قال الإعلامي أحمد شوبير عبر آثير الإذاعة: الأهلي لم يصل حتى الآن الي ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ويجب الحذر وعدم الإستهانة بفريق الهلال السوداني الذى لم يتعرض للخسارة سوى امام صن داونز بهدف وحيد فى جنوب أفريقيا.

أضاف شوبير : هناك حالتان تطيح بالنادي الأهلي من دوري ابطال إفريقيا فى مباراة الهلال السوداني الأولى فى حالة التعادل بأي نتيجة والثانية حال فوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

سيناريوهات تأهل الأهلي فى دورى أبطال أفريقيا

ويحتاج الأهلي للفوز فى لقاء الجولة الأخيرة أمام الهلال السوداني لضمان التأهل لربع النهائي، سواء بهدف نظيف أو هدفين أو أكثر.

وذلك بشرط أن تصبح نتيجة الفوز بفارق هدفين للأهلي فى حال استقبال الأهلي أهدافا فى مباراة الجولة الأخيرة، مثلا بنتيجة 3 / 1 أو 4 / 2، وهكذا لأنه مع فوز الأهلي سيتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة فى نتيجة مباراتي الأهلي والهلال بالقاهرة والسودان.

يذكر أن الهلال فاز بهدف نظيف على الأهلي فى موقعة الخرطوم، لذلك فإن الأهلي يحتاج للفوز بأى نتيجة دون استقبال أهداف فى مرماه أو الفوز بفارق هدفين إذا ما استقبل أهدافا، ووقتها سيستفيد الأهلي من فارق الأهداف حال التساوى فى المواجهات المباشرة.

وإذا ما انتهت موقعة الجولة السادسة بفوز الأهلي بهدف نظيف، لاسيما أن الفريقين متساويان حتى الآن فى فارق الأهداف التى سجلاها واستقبلتها شباكهما، يمنح ذلك الفوز فى المواجهة الأخيرة الأهلي أفضلية فى فارق الأهداف حال التساوي فى المواجهات المباشرة.