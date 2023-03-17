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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد السقوط الإفريقي.. جهاز فني مصري لقيادة الزمالك بعد رحيل فيريرا

مباراة الزمالك وشباب
مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

خسر فريق الزمالك أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري بهدفين دون رد في المباراة التى أقيمت على ملعب استاد 5 يوليو في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أحرز هدفي شباب بلوزداد الجزائري فى شباك فريق الزمالك زكريا ورداى وليونيل وامبا.

وتجمد رصيد الزمالك عند 4 نقاط فيما رفع شباب بلوزداد الجزائري إلى 9 نقاط.

ويتصدر فريق الترجي التونسي المجموعة الرابعة بـ 10 نقاط فيما رافق شباب بلوزداد نظيره التونسي بـ 9 نقاط إلى ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا وحل فريق المريخ السودانى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط والزمالك فى المركز الأخير بنفس الرصيد مع فارق الأهداف.

وودع فريقا الزمالك والمريخ السوداني دورى أبطال إفريقيا بغض النظر عن المباراة الأخيرة فى دور المجموعات بالمسابقة القارية.

رحيل فيريرا ضروري..نجم الزمالك يعلق على خسارة الأبيض أمام شباب بلوزداد

الزمالك يودع دوري أبطال إفريقيا بعد خسارته أمام بلوزداد بثنائية نظيفة

جهاز فنى مصري لقيادة الزمالك

وأشارت تقارير صحفية إلى اقتراب أحمد حسام ميدو من  القيادة الفنية للفريق الأول خلال الفترة المقبلة عقب رحيل فيريرا.

وتابعت التقارير أن خالد جلال يتواجد في الصورة كمدير فني لنادي الزمالك ولكن مجلس الإدارة يفضل تولي ميدو القيادة الفنية للزمالك.

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