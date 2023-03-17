رحيل فيريرا ضروري..نجم الزمالك يعلق على خسارة الأبيض أمام شباب بلوزداد

شن هيثم فاروق نجم نادى الزمالك السابق هجوما ضاريا على لاعبي القلعة البيضاء والجهاز الفنى بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا بعد الخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري.

خسر فريق الزمالك أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري بهدفين دون رد في المباراة التى أقيمت على ملعب استاد 5 يوليو في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أحرز هدفي شباب بلوزداد الجزائري فى شباك فريق الزمالك زكريا ورداى وليونيل وامبا.

وتجمد رصيد الزمالك عند 4 نقاط فيما رفع شباب بلوزداد الجزائري إلى 9 نقاط.

ويتصدر فريق الترجي التونسي المجموعة الرابعة بـ 10 نقاط فيما رافق شباب بلوزداد نظيره التونسي بـ 9 نقاط إلى ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا وحل فريق المريخ السودانى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط والزمالك فى المركز الأخير بنفس الرصيد مع فارق الأهداف.

وودع فريقا الزمالك والمريخ السوداني دورى أبطال إفريقيا بغض النظر عن المباراة الأخيرة فى دور المجموعات بالمسابقة القارية.

قال هيثم فاروق عبر الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك وبلوزدا]: رحيل فيريرا ضرورى وهناك لاعبين داخل الفريق لا يستحقون ارتداء تيشيرت الفارس الأبيض.

أضاف: فيريرا فشل فنيا واللاعبين يستحقون الخسارة امام شباب بلوزداد لافتا إلى أن هناك أسعار خيالية فى صفقات نادى الزمالك .

شوط أول سلبي بين الزمالك وبلوزداد

تعرض محمد صبحي حارس مرمى فريق الزمالك إلى اصابة خطيرة أمام شباب بلوزداد الجزائري في أول خمس دقائق فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد 5 يوليو في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بدأ اللقاء بتعرض مصطفى شلبي لاعب الزمالك إلى السقوط على الأرض عقب إصطدام رأسه بأحد لاعبي شباب بلوزداد فى منتصف الملعب.

ولاحت فرصة خطيرة لصالح شباب بلوزداد فى الدقيقى الثالثة وتدخل محمد صبحي حارس الزمالك ونجح فى إفشال الهجمة الجزائرية وأبعدها إلى ضربة ركنية ورفض حكم اللقاء احتساب ركلة حرة لصالح الزمالك بعد اصطدام مهاجم الفريق الجزائري بحارس القلعة البيضاء.

ونجح فى الدقيقة التاسعة محمد صبحي حارس الزمالك فى الإمسالك بإحدى الكرات الخطيرة داخل منطقة الجزاء ويفشل فرصة هدف لصالح شباب بلوزداد.

ومرر فى الدقيقة الـ 12 أحمد فتوح كرة تصل إلى مصطفى شلبي ليمررها وتصطدم فى جسم لاعب شباب بلوزداد وتتحول الى ضربة ركنية لصالح الزمالك.

وسدد زيزو فى الدقيقة 15 كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصطدم بأقدام مدافع شباب بلوزداد وتصل إلى حارس المرمى الجزائري وتضيع فرصة لصالح الزمالك.

واشتكى محمد صبحي حارس الزمالك من تجدد الإصابة فى الدقيقة 23 بعد إصطدامه فى كرة مشتركة مع مهاجم شباب بلوزداد وخضع إلى العلاج.

تصدى فى الدقيقة 27 محمد صبحي حارس الزمالك لكرة قوية سددها مهاجم شباب بلوزداد من خارج منطقة الجزاء.

أضاع فى الدقيقة 29 أحد مهاجمى شباب بلوزداد فرصة حقيقية لتسجيل الهدف الأول بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء سددها لتمر إلى جوار مرمى محمد صبحى حارس الزمالك.

وحصل سيف الجزيري مهاجم الزمالك على ركلة حرة فى الدقيقة 33 إثر تعرضه إلى العرقلة من مدافع شباب بلوزداد وأهدر سيف الجزيري فرصة خطيرة لتسجيل الهدف الأول بعدما استغل خطأ دفاعات بلوزداد وانفرد بحارس المرمى لتصطدم بأقدام الحارس وتتحول إلى ضربة ركنية.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد محمد أشرف روقا لاعب وسط الزمالك فى الدقيقة 35 بعد عرقلته لاعب شباب بلوزداد.

وأبعد محمد صبحى حارس الزمالك فى الوقت بدل الضائع كرة طولية داخل منطقة الجزاء لتتحول إلى ضربة ركنية لصالح شباب بلوزداد.

الشوط الثاني من لقاء الزمالك وبلوزداد

شهدت مجريات الشوط الثاني ضغطا من جانب لاعبي الزمالك وراوغ زيزو مدافع شباب بلوزداد وكاد يشكل خطورة على الخطوط الخلفية إلا أن الكرة طالت من أمام أقدامه.

وسقط فى الدقيقة 52 نبيل عماد دونجا على أرضية الملعب عقب اصطدام الكرة فى جسمه وخضع لاعب الزمالك إلى العلاج أمام منطقة الجزاء.

واضطر البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك فى الدقيقة 56 إلى الدفع باللاعب سيف جعفر بديلا عن أشرف روقا من أجل تفعيل النواحى الهجومية أمام شباب بلوزداد.

وسدد إيوالا لاعب شباب بلوزداد كرة داخل منطقة الجزاء تصطدم بشباك محمد صبحي حارس الزمالك من الخارج فى الدقيقة 60.

وحصل سيف جعفر لاعب الزمالك فى الدقيقة 63 على بطاقة صفراء عقب عرقلته أحد لاعبي شباب بلوزداد فى منتصف الملعب ومنعه هجمة مرتدة ورفض حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء لصالح سيف الجزيرى عقب تعرضه إلى الشد داخل منطقة الجزاء.

ودفع فى الدقيقة 70 مدرب الزمالك بالثنائى ناصر منسي ويوسف أسامة نبيه بديلا عن مصطفى شلبي سيف الجزيري.

أحرز شباب بلوزداد الهدف الأول فى الدقيقة 75 عن طريق زكريا دراوي من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء وبعدها فى الدقيقة 78 أضاف ليونيل وامبا الهدف الثاني من متابعة جيدة داخل منطة الجزاء.